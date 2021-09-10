Россиян предупредили о снижении доступности жилья из-за роста ключевой ставки

Ставкам по ипотеке в России предрекли рост до 9,5-10 процентов годовых к концу 2021 года

Очередное повышение ключевой ставки Центробанка приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. Такое мнение высказала «Ленте.ру» Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).

«Дорогие ипотечные кредиты с учетом текущего уровня цен повлекут за собой охлаждение покупательского интереса к приобретению квартир и сделают жилье менее доступным, — предупредила эксперт. — Застройщики благодаря 214-ФЗ (закону о долевом строительстве — прим. "Ленты.ру") более устойчивы к колебаниям спроса и могут продолжать стройку на деньги банка. Но это в краткосрочной перспективе — иными словами, в течение шести месяцев ожидать заметного снижения цен не стоит».

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По словам Коркка, спрос на жилье может быть скорректирован, но крупные девелоперы уже в настоящее время отреагировали на изменение ситуации на рынке, проведя «ребалансировку» экспозиции за счет вывода существенного объема компактных квартир. Они продаются по относительно невысоким ценам.

«Помимо этого, постоянно запускаются новые специальные предложения, предусматривающие снижение ставки по ипотеке ниже рыночной. Интерес к подобным программам будет только расти, — предрекла эксперт. — Иная тенденция — постепенное смещение спроса в локации с более доступным предложением (к примеру, в Новую Москву) и в менее востребованные ранее форматы (апартаменты)».

Владимир Щекин, совладелец девелоперской группы «Родина», в свою очередь заявил «Ленте.ру», что до конца текущего года стоит ожидать повышения ставок по ипотеке до 9,5-10 процентов годовых. «С учетом того, что еще в июне большинству покупателей новостроек были доступны ставки на уровне 6 процентов годовых, это удорожание кредита можно считать быстрым и радикальным», — подчеркнул он, добавив, что «ничего хорошего для рынка недвижимости в этом нет».

Центробанк 10 сентября поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Повышение стало пятым с марта 2021 года, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях регулятора.

В начале сентября заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ведомство может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье.