Банк «Дом.рф» снизил ставки по кредитам на покупку жилья в новостройках

Банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке в рамках нескольких программ, рассчитанных на покупателей первичного жилья. В частности, более выгодные условия кредитования доступны получателям льготной ипотеки на новостройки, «семейной ипотеки», а также при приобретении жилья у застройщиков вне госпрограмм. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Максимальное снижение по ипотечным продуктам «Дом.рф» составило 0,8 процентного пункта (п.п.), уточняется в сообщении. Оформить льготную ипотеку на новостройки теперь можно по ставке от 5,45 процента, минимальная ставка по «семейной ипотеке» — 4,4 процента.

Наилучшие условия действуют при внесении первоначального взноса от 50 процентов и с учетом специальной скидки (0,5 п.п.) при покупке объектов у застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.