ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Повышение стало пятым с марта, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях.

ЦБ по-прежнему считает, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста», достигнув допандемического уровня. При это существенным остается вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов, из-за чего «баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных». «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4 процентам», говорится в сообщении.

Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года, когда ключевая ставка была снижена до 6,5 процента в рамках плановой политики ЦБ по смягчению денежно-кредитных условий. Впоследствии регулятор продолжил снижение главного ориентира для экономики под воздействием кризиса, вызванного пандемией COVID-19. С июля 2020 года по март 2021-го ключевая ставка находилась на самом низком в российской истории уровне — 4,25 процента годовых.

Однако затем, по мере восстановления экономики от последствий спада, государственные органы начали фиксировать рост темпов инфляции, что потребовало реакции ЦБ, и регулятор начал ужесточать политику, повышая ставку.

На предыдущем заседании 23 июля ЦБ поднял ставку на один процентный пункт, объяснив решение тем, что российская экономика во втором квартале 2021 года достигла допандемийного уровня. Этому способствовало расширение спроса «по сравнению с возможностями наращивания выпуска». На пресс-конференции после заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что новое повышение ставки «не исключено, но не предопределено».

На предшествующей заседанию совета директоров ЦБ неделе большинство экономистов прогнозировали повышение ключевой ставки. Многие из них сходились во мнении, что диапазон повышения составит 0,25-0,5 процента. Некоторые из них предполагали, что повышение может произойти в два шага до конца года.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) также предсказывали повышение ставки на 0,5 процентного пункта, отмечая, что инфляционное давление на экономику остается повышенным. Инфляция в годовом выражении по состоянию на 30 августа достигла 6,8 процента. Предложение по-прежнему ограничено глобальными задержками поставок и возросшими издержками производителей. В свою очередь, спрос поддерживается повышением потребительских расходов.

