Россиянам объяснили смысл роста цен на жилье

Глава «ПИК» Сергей Гордеев высказал свое мнение о формировании ценовой политики на жилье в России. По мнению гендиректора крупнейшей девелоперской компании в стране, смысл роста стоимости квадратных метров недвижимости отражает увеличение благосостояния населения и улучшение качества застройки, передает РИА Новости 10 сентября.

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Руководитель компании считает, что квартиры в России не должны быть слишком бюджетными, так как страна будет терять свою привлекательность для людей в качестве комфортного места для постоянного проживания. «Ученые экономической науки считают, что дешевое жилье для страны не очень хороший экономический фактор для ее благосостояния и богатства. Сверхдорогое жилье — тоже плохо. Нужна середина», — объяснил Гордеев.

С точки зрения представителя успешного девелопера, повышение цен на жилье хотя бы на десять процентов свидетельствует о том, что его собственники разбогатели на ту же долю. «Все говорят о том, что жилье должно быть дешевым. Но когда квартиры дешевые, они еще и очень плохого качества? Этот фактор хотелось бы его поднять для обсуждения», — добавил Гордеев, отметив, что снижение цен на жилье для покупателей также провоцирует «борьбу за рентабельность» среди застройщиков

Ранее вице-президент «ПИК» Юрий Ильин заявил, что компания намерена расширять свое присутствие на зарубежном рынке. В начале 2021 года застройщик запустил проект на Филиппинах, а сейчас планирует начать строить жилье в Индии.