Крупнейший застройщик России придет в Индию

Крупнейший российский застройщик ГК «ПИК» объявил о планах предоставлять свои услуги в других странах. В том числе компания хочет прийти на рынок Индии. Об этом рассказал вице-президент «ПИК» Юрий Ильин, его слова приводит РИА Новости.
По словам Ильина, в начале 2021 года «ПИК» запустили проект на Филиппинах. В будущем компания рассматривает возможность «экспансии в другие страны, на другие развивающиеся рынки». Индия оказалась одной из стран. Однако конкретные сроки выхода на другие рынки в компании не назвали.
Застройщик считает, что подобные проекты поспособствуют развитию компании. Работа на других рынках также в лучшую сторону изменит процесс управления земельными владениями. «Мы сможем расти гораздо быстрее, чем раньше», — заявил вице-президент «ПИК».
Ранее рынок Индии решила покинуть компания Ford Motor, в течение года она закроет два своих завода, полностью прекратив производство в стране из-за его невыгодности. После закрытия в Индию продолжат импортировать некоторые автомобили, Ford также будет поддерживать дилерские центры.