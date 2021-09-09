Индию покинул последний американский автопроизводитель

Компания Ford Motor в течение года закроет два своих завода в Индии, полностью прекратив производство в стране из-за его невыгодности. Таким образом последний американский производитель автомобилей покинул Индию, где лидирующее положение осталось у азиатских автопромышленников, сообщает Reuters.

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После ухода с рынка Ford продолжит поддержку дилерских центров при обслуживании нынешних автовладельцев и продажу некоторых машин, которые теперь в Индию будут импортировать. Сейчас в стране ввоз автомобилей дешевле 40 тысяч долларов облагается 60-процентным налогом, а на более дорогие модели таможенная пошлина достигает 100 процентов.

Компания покинула Индию вслед за General Motors (GM) и Harley Davidson. Автопромышленники из-за экономических соображений ушли с рынка, который ранее считался чрезвычайно перспективным — в 2016 году Индия входила в пятерку крупнейших автопроизводителей.

Однако на индийский рынок может прийти Tesla. В июле Илон Маск объявил о намерении открыть завод в стране, если электрокары будут пользоваться спросом у индийцев. А чтобы жители могли себе позволить купить более экологичный транспорт, фирма обратилась к властям с просьбой значительно снизить пошлины на ввоз электромобилей.