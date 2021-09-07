Конкуренция с Tesla обойдется Volkswagen неожиданно дорого

Переход на электромобили и беспилотники обойдется Volkswagen дороже, чем считалось

Компания Volkswagen — крупнейший после Toyota мировой автопроизводитель — заявила, что переход с традиционных автомобилей на электрокары и особенно беспилотники обойдется дороже, чем ожидалось ранее. Об увеличении стоимости конкуренции с Tesla агентству Reuters сообщил председатель наблюдательного совета Volkswagen Ганс Дитер Петч.

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Автопроизводитель, планирующий к 2025 году вложить 150 миллиардов долларов в производство, неоднократно подтверждал, что располагает необходимыми для перехода средствами.

Тем не менее, Петч не исключил необходимость увеличить финансирование, к примеру, сектора автономного вождения. «Поэтому рекомендуется думать на один или два шага вперед», — предупредил он.

Концерн планирует завершить обсуждаемый переход на электромобили к 2035. К этому времени ЕС, как ожидается, полностью запретит производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Рассуждая о будущем автопромышленности после запрета, генеральный директор Volkswagen назвал беспилотники «темной лошадкой», которая изменит индустрию. По его мнению, к 2035 году двигателям внутреннего сгорания в европейском автопроизводстве придет конец.