Назван срок окончания глобального кризиса чипов

Кризис автопромышленности продлится до 2023 года — такой срок называют одни из лидеров отрасли. Глава Volkswagen Герберт Дисс поделился с Bloomberg, что в ближайшее время глобальная нехватка микрочипов продолжится, как и проблемы с поставками автомобилей.

«Вероятно, мы будем оставаться в дефиците ближайшие месяцы или даже годы, потому что полупроводники пользуются очень большим спросом», — предсказал гендиректор Volkswagen. Его поддержал и глава Daimler (головная компания Mercedes-Benz) Ола Каллениус. На первом после пандемии автосалоне в Мюнхене он предупредил, что нехватка микросхем может продлиться до 2023 года. Аналогичное предположение в августе высказал и Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Volkswagen и Mercedes-Benz пострадали в 2021 году от закрытия заводов в Малайзии. Из-за вспышки коронавируса приостановили работу ключевые поставщики микросхем для автогигантов — Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV и STMicroelectronics NV.

Отвечающий за закупки Volkswagen Мурат Аксель заявил, что производителям чипов для автомобилей потребуется нарастить мощности на десять процентов, чтобы выйти из кризиса. Дисс надеется, что возобновить работу предприятия в Малайзии смогут уже в сентябре, а до конца 2021 года получится восстановить объемы производства.

В середине июля тайваньский поставщик полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) спрогнозировал автомобильной промышленности скорый выход из кризиса. Компания серьезно нарастила мощности — в первой половине 2021 года она выпустила на 30 процентов больше полупроводников, чем в предыдущие шесть месяцев. Кроме того, TSMC планирует вложиться в новые заводы и открыть производство вне Тайваня.