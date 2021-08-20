Volkswagen сократит производство

Крупнейший в мире завод Volkswagen в Вольфсбурге перейдет на одну рабочую смену вместо трех на следующей неделе, с 23 по 27 августа. Причина сокращения заключается в нехватке компьютерных чипов, сообщил Bloomberg.

Представитель концерна Volkswagen заявил, что «сложившаяся критическая ситуация с поставками чипов продолжает существенно влиять на производство автомобилей». Он не уточнил, сколько сотрудников отправят в отпуска. На заводе в Вольфсбурге работают 60 тысяч человек. По данным исследования глобальной торговой фирмы Susquehanna Financial Group, из-за дефицита микросхем автопроизводители стали тратить на выполнение заказов не менее 20 недель.

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Ранее входящая в концерн Volkswagen компания Audi объявила об остановке всех трех производственный линий на главном заводе в Ингольштадте до 30 августа. Первая линия прекратила работу из-за переоборудования для начала производства электрокроссовера Q6 e-tron. Две другие линии остановили из-за отсутствия микросхем. На неполный рабочий день перевели шесть тысяч сотрудников.

По той же причине японский автопроизводитель Toyota уменьшил планы по мировому производству на 40 процентов в сентябре. Компания планировала выпустить 900 тысяч автомобилей, но из-за дефицита чипов уменьшила число до 500 тысяч. С аналогичными проблемами столкнулся производитель электрокаров Tesla. Клиенты жалуются, что поставки автомобилей затянулись на недели и месяца. Рок-музыкант Дэвид Кросби сообщил, что до сих пор не получил Tesla, заказанную семь месяцев назад.