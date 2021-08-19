Audi остановила производство

Audi полностью остановила производство до 30 августа на главном заводе в Ингольштадте

Немецкая компания Audi полностью остановила производство на главном заводе в Ингольштадте до 30 августа, пишет Spiegel.

Первая линия прекратит работу из-за переоборудования для начала производства электрокроссовера Q6 e-tron. Остановка двух других линий связана с отсутствием микросхем. Из-за этого шесть тысяч сотрудников завода переведут на неполный рабочий день.

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Аналогичные проблемы возникли на заводе в Неккарзульме, где около четырех тысяч сотрудников не смогут работать полные смены несколько дней. Также Audi запланировала сократить рабочие дни в сентябре, но обещала компенсировать простой дополнительными сменами в выходные.

В первом полугодии 2021 года компания сорвала выпуск 50 тысяч автомобилей из-за нехватки компьютерных чипов. В организации надеются наверстать упущенное после возобновления поставок. В условиях дефицита микросхем в приоритете компании установка чипов на наиболее прибыльные и экологически чистые автомобили, рассказал финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер (Jürgen Rittersberger).

Ранее также сообщалось, что японская компания Toyota уменьшила планы по мировому производству на 40 процентов в сентябре из-за недостатка чипов. Вместо 900 тысяч автомобилей фирма выпустит 500 тысяч. Дефицит схем связан с новыми вспышками коронавируса и удорожанием производства.