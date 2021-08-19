Toyota сократит производство почти в два раза

Глобальная нехватка полупроводников вынудила Toyota Motor уменьшить планы по мировому производству на 40 процентов в сентябре. Об этом сообщает издание Nikkei.

Согласно отчету, Toyota намеревалась создать почти 900 тысяч автомобилей, но дефицит чипов вынудил сократить это количество почти в два раза — до 500 тысяч. Кроме того, представители Toyota заявили, что производитель столкнулся с непредсказуемой деловой средой в развивающихся странах из-за новых случаев заболеваний коронавирусом и стремительного роста цен на материалы. Для сравнения, в прошлом сентябре Toyota выпустила 840 тысяч автомобилей, когда спрос после пандемии коронавируса начал восстанавливаться.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Дефицит полупроводников вызвал падение акций Toyota Motor Corp. на 4,7 процента, а также приостановку работы почти всех заводов в Японии, что привело к сокращению производственных планов на 40 процентов. По словам представителей Toyota, работа 27 линий на 14 заводах в Японии, отвечающих за производство моделей RAV4, Corolla, Prius, Camry и Lexus RX оказалась под угрозой.

При этом Toyota сохранила прогноз по прибыли на финансовый 2021 год, который заканчивается в марте 2022 года. Компания ожидает заработать 2,5 триллиона иен (22,7 миллиарда долларов), что значительно ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали от концерна 2,95 триллиона иен (26,89 миллиарда долларов).

Пандемия коронавируса продолжает нарушать цепочки поставок и негативно влиять на производство запчастей. Ранее сообщалось, что нехватка чипов снизит объем производства транспортных средств в 2021 и 2022 годах. При отсутствии полупроводников в автомобиль невозможно установить сложную электронику, которая управляет развлекательными системами, функциями безопасности и передовыми вспомогательными средствами вождения.