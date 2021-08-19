Предсказан конец кризиса чипов

Производство полупроводников в Китае достигло рекордного уровня, что в перспективе поможет снизить дефицит компонентов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Согласно опубликованным правительственным данным, производство полупроводников и микросхем выросло на 47,3 процента по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2021 года в Китае произвели более 203,6 миллиарда единиц компонентов. За июль местные производители выпустили 31,6 миллиарда единиц микросхем, что стало новым рекордом. Специалисты связывают производственный рывок с высоким спросом на продукцию.

Согласно пятилетнему плану развития промышленности Китая, производство полупроводников является приоритетным. Это связано в том числе с тем, что страна готовится к усилению торговой войны с США. На рост производства влияет глобальный кризис компонентов различных гаджетов, автомобилей и прочей техники. Однако специалисты предсказывают улучшение ситуации и возможный конец сильнейшего дефицита.

Журналисты отмечают, что местные предприятия максимально увеличили мощность своих заводов, чтобы удовлетворить высокий спрос. Несмотря на позитивную динамику, производство автомобилей в Китае упало на 15,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с дефицитом полупроводников.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) стал самой дорогой компанией в Азии. Корпорация заняла лидирующую позицию на рынке из-за дефицита полупроводников.