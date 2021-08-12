Миру предсказали нехватку смартфонов

Производителей гаджетов в конце года ожидает заметный спад продаж из-за мировой нехватки микрочипов. Своими ожиданиями с Bloomberg поделился главный партнер Apple по сборке устройств – компания Hon Hai Precision Industry.

Предприятие прогнозирует, что в третьем квартале 2021 года производители смогут выпустить меньше техники, чем весной. Обычно в этот период случается пик активности мировой электронной промышленности — компании стараются произвести как можно больше устройств, чтобы хорошо заработать в зимние праздники.

Дополнительным препятствием для них стал выросший за время пандемии спрос на смартфоны и прочую технику — понадобилось оборудование для работы и обучения из дома, и люди в целом стали больше времени проводить в интернете. Поэтому из-за нехватки микросхем технологические компании рискуют не удовлетворить потребности аудитории.

К примеру, Apple в апреле предупредила аналитиков о нехватке комплектующих, а в конце июля заявила, что летом сократятся поставки iPhone и iPad. По мнению главы компании Hon Hai Янг Лю, в целом за этот год американская компания выпустит на десять процентов меньше гаджетов. Производители же микрочипов признались, что далеки от окончательного выхода из кризиса.

Hon Hai сотрудничает с известными брендами вроде Apple, Sony и Xiaomi. Чистая прибыль компании во втором квартале 2021 года составила 1,07 миллиарда долларов — больше, чем предсказывали аналитики. При этом продажи весной выросли на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года и составили 48,5 миллиарда долларов. Однако Янг Лю предсказывает, что из-за выпуска новых моделей гаджетов и нехватки деталей продажи летом будут постепенно снижаться.

Hon Hai все равно постарается обеспечить достаточный объем поставок — компания заключила несколько контрактов с производителями полупроводников. Например, приобрела завод по производству шестидюймовых пластин у Macronix International и создала совместное предприятие по производству чипов с Yageo Corp.

Аналитики прогнозируют, что дефицит чипов продлится до весны 2022 года. Сильнее всего пострадает рынок смартфонов, поскольку производители чипов больше сосредоточены на выпуске компонентов для автомобилей.