Китай решил добить производство микрочипов

Китай заподозрил в спекуляциях своих крупнейших производителей микрочипов. Так власти решили добить и без того страдающий от дефицита сектор — после заявления 6 августа компании ожидал крах на бирже, пишет Bloomberg.

Власти обвинили дистрибьюторов автомобильных чипов в «злонамеренном» завышении цен и призвали компании к дисциплине. В условиях глобального дефицита чипов, который длится почти 12 месяцев, котировки китайских производителей полупроводников практически непрерывно росли — поэтому давление китайских регуляторов стало очередным вызовом для инвесторов.

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В понедельник на Гонконгской бирже акции крупнейшего в Китае производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International упали на пять процентов до 3,4 доллара за штуку, а ценные бумаги более мелкого предприятия Hua Hong Semiconductor – на 5,7 процента и стоили по 6,6 доллара. На те же 5,7 процента упали на материковой бирже Шанхая акции Will Semiconductor, их цена составила почти 50 долларов, а ценные бумаги Hubei Tech Semiconductors подешевели на 3,3 процента и стали стоить 4,4 доллара за штуку.

Репрессии китайских властей заставили инвесторов тщательнее выбирать сферы, в которые стоит вкладываться. https://lenta.ru/news/2021/08/09/noinvest/ Многие из них теперь предпочитают финансировать далекие от IT области – возобновляемую энергетику, здравоохранения и прочее. Ранее власти обвинили производителя игр Tencet в формировании зависимости от продукции https://lenta.ru/news/2021/08/04/tencentlose/ и оштрафовали компанию Alibaba на рекордную сумму за нарушение антимонопольного законодательства.