Глобальный дефицит чипов ударил по производству Apple

Компания Apple заявила о проблемах с производством Mac и iPad из-за дефицита чипов, пишет Reuters.

В компании ожидают, что это ударит по производству новой техники. Аналитики прогнозируют замедление роста доходов, что, вероятно, приведет к падению акций Apple. Генеральный директор компании Тим Кук отметил, что Apple испытывает сложности со сроками доставки деталей к своей продукции. Стоимость акций, которая выросла более чем вдвое примерно за три года, упала на 2,3 процента до 143,38 доллара после закрытия торгов во вторник, 27 июля.

9 июля цена акций компании побила рекорд. Она достигла отметки в 145,13 доллара за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 января 2021 года — 145,27 доллара за бумагу.

Ранее стало известно, что Apple реализовала более 100 миллионов аппаратов серии iPhone 12. Совокупные глобальные продажи флагманов превысили отметку в 100 миллионов единиц за семь месяцев со старта продаж.

Apple — самая дорогая компания в мире с капитализацией в 2,4 триллиона долларов.