Стоимость акций компании Apple побила исторический рекорд и в ходе торгов в пятницу, 9 июля, достигла отметки в 145,13 доллара за штуку. Об этом свидетельствуют данные торгов. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 января 2021 года — 145,27 доллара за бумагу, прибавив 1,42 процента.

Apple — самая дорогая компания в мире с капитализацией в 2,4 триллиона долларов. В начале недели ее акции уже ставили рекорд: 7 июля цена оказалась рекордной с 26 января 2021 года. Причем никаких значимых событий, которые могли бы послужить толчком в такому росту, не происходило.

По данным Fox Business, скачок произошел на фоне роста S&P 500 и Nasdaq Composite, которые также достигли новых рекордных максимумов с годовым приростом 13,8 и 16 соответственно. «Большие денежные потоки прямо сейчас направляются в Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft», — констатировал президент Capital Management Гэри Калтбаум. Ожидается, что о прибыли Apple должна будет отчитаться 27 июля.