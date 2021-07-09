Обновление превратило девайс Apple в «кирпич»

Актуальное обновление для смарт-колонок HomePod сделало устройства непригодными для использования. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей, опубликованные на форуме Apple и площадке Reddit. Обладатели смарт-колонок сообщили, что их девайсы перестали корректно работать после установки обновления 14.6. В ряде случаев в колонке перестал функционировать голосовой помощник Siri, иногда девайс превращался в «кирпич», то есть отказывался запускаться. Авторы сообщений отметили, что ни полная перезагрузка устройства, ни попытка перехода на более раннюю версию программного обеспечения не принесли никакой пользы.

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Кроме того, с трудностями столкнулись участники программы предварительного тестирования Apple, которые установили на девайсы бета-версии прошивки HomePod Software 15. В ряде случаев после инсталляции обновления из строя вышла материнская плата. Пользователи Reddit отметили, что колонка стала фактически непригодной к использованию, так как Apple не несет ответственности за ущерб, причиненный бета-обновлениями.

Из публикаций пользователей стало понятно, что проблема касается лишь оригинальных HomePod. Согласно отзывам, выпущенные осенью компактные колонки HomePod mini стабильно работают на новых версиях ОС. Apple пока не отреагировала на сообщения владельцев смарт-колонок.

В конце июня представители Apple перечислили гаджеты компании, которые могут негативно повлиять на работу встроенных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Кроме iPhone 12, к устройствам отнесли компьютеры Mac, беспроводные наушники AirPods и Beats, умные колонки HomePod.