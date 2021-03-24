В гаджетах Apple нашли секретный датчик

В колонке HomePod от Apple нашли скрытый датчик температуры и влажности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания не раскрывает особенности устройства, о секретном компоненте умной колонки ранее не сообщалось. Специалисты iFixit, которые по просьбе Bloomberg разобрали девайс, подтвердили наличие сенсора. Он имеет габариты 1,5 на 1,5 миллиметра и находится относительно далеко от остальных компонентов устройства. По словам экспертов, это говорит о том, что датчик необходим для замера климатических условий в помещении, а не для снятия показаний температуры внутри колонки.

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Деталь также была изучена специалистами фирмы TechInsights, которые заявили, что компонент был произведен компанией Texas Instruments Inc и является цифровым климатическим датчиком. Подобная деталь встречается в устройствах умного дома, она необходима для снятия показаний и управления другими домашними девайсами. Например, один из сценариев работы устройства заключается во включении кондиционера при достижении определенной температуры.

Источники из Apple рассказали, что в компании обсуждают возможность глубокой интеграции умных колонок в систему умного дома. У компании есть протокол HomeKit, который позволяет организовать работу умных лампочек, термостатов, вентиляторов, камер видеонаблюдения и прочих гаджетов. Однако все устройства умного дома производят партнеры Apple, их количество ограничено.

Журналисты Bloomberg заметили, что это не первый раз, когда становится известно о скрытой особенности того или иного гаджета Apple. Например, в 2008 году компания выпустила на рынок iPod touch с Bluetooth, но только через год активировала данный компонент для работы с беспроводной аудиотехникой.

При этом конкретно HomePod, в которой обнаружили климатический датчик, нельзя считать успешным продуктом Apple. Ранее компания сняла оригинальную умную колонку с продажи, оставив лишь ее компактную версию HomePod Mini.