Новую колонку Apple спутали с рулоном туалетной бумаги и мусорной корзиной

Пользователи социальных сетей, следившие за презентацией новинок Apple 5 июня, отметили, что новая умная колонка HomePod напоминает им что угодно, но только не колонку. На это обратило внимание издание Mashable.

Некоторые обнаружили явное сходство с мусорной урной.

«Положите мусор (на снимке в качестве мусора изображен Mac Pro — прим. «Ленты.ру») в мусорное ведро — и динамик готов».

Кому-то показалось, HomePod — что это та же Mac Pro, обернутая в женские чулки-сеточку.

Другие настаивали на сходстве с рулоном туалетной бумаги.

Или пряжей.

По мнению части пользователей, HomePod могла бы выступить альтернативой шапке британского гвардейца, а также сгодиться в качестве кошачьей когтеточки.

Колонка HomePod — аналог и прямой конкурент Amazon Echo и Google Home. Из примечательного — в нее встроен процессор Apple A8, прямо как в iPhone 6. Колонка оснащена голосовым помощником Siri, поэтому, кроме воспроизведения музыки, она умеет отвечать на вопросы, озвучивать новости, менять частоты воспроизведения в зависимости от обстановки. Стоимость устройства — 349 долларов.