Apple продала 100 миллионов iPhone 12

Apple реализовала более 100 миллионов аппаратов серии iPhone 12. Об этом сообщается в отчете аналитического агентства Counterpoint Research.

Совокупные глобальные продажи флагманов превысили отметку в 100 миллионов единиц за семь месяцев со старта продаж. Такого же показателя девайсы серии iPhone 11 добились на два месяца позже. Аналитики отметили, что 100 миллионов iPhone 6 также были проданы примерно за семь месяцев. Компания неслучайно сравнила iPhone 12 и iPhone 6, так как аппараты обеих линеек получили заметный апгрейд по сравнению с предшественниками. Представители серий вышли с улучшенными экранами и во время так называемого суперцикла — перехода на 4G и 5G соответственно.

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Несмотря на то что стартовая цена обоих топовых флагманов Apple последних поколений — iPhone 11 Pro Max и iPhone 12 Pro Max — была одинаковой, актуальная серия принесла компании больше прибыли. Это связано с тем, что доля iPhone 12 Pro Max составила 29 процентов от всех девайсов серии, тогда как доля iPhone 11 Pro Max — 25 процентов.

Специалисты подытожили, что Apple совершила революцию на рынке смартфонов ровно 14 лет назад, когда в продажу поступил первый iPhone. «Смартфон создал мощную экосистему, которая насчитывает более миллиарда пользователей», — отметили авторы исследования.

В начале года глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что количество активных гаджетов Apple превысило 1,5 миллиарда штук. В частности, число активных iPhone превысило миллиард единиц.