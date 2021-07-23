Миру предсказали дефицит смартфонов

Дефицит полупроводниковых чипов может продолжиться в 2022 году, что приведет к остановке производства некоторых смартфонов, сообщает Reuters.

Сейчас производители чипов сосредоточились на выпуске компонентов для автомобилей, которые наиболее сильно пострадали из-за нехватки комплектующих. Желание удовлетворить потребности автокомпаний негативно отразится на производителях смартфонов, считает главный экономист ING Greater China Айрис Панг. По самым оптимистичным прогнозам, кризис поставок продлится до второго квартала 2022 года.

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Мировые компании столкнулись с дефицитом чипов после пандемии. Переход на удаленную работу привел к резкому росту продаж компьютеров и ноутбуков, из-за чего производителям автомобилей и электроники стало не хватать чипов.

В середине июня компания Nissan объявила о сокращении выпуска автомобилей на полмиллиона штук из-за отсутствия комплектующих. С аналогичными проблемами столкнулись другие автогиганты — Ford, Volkswagen и Stellantis.

По данным на начало июня, доходы десяти крупнейших мировых производителей чипов в первом квартале 2021 года рекордно выросли на 22,75 миллиарда долларов. Более половины этой суммы досталась тайваньскому производителю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).