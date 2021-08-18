Производитель дефицитных чипов стал самой дорогой компанией Азии

Крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) обогнал китайского технологического гиганта Tencent и стал самой дорогой компанией в Азии. Об этом сообщает CNBC.

Сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией коронавируса, наряду с ростом спроса в автомобильной отрасли и в центрах обработки данных вызвали глобальный дефицит полупроводников — компании столкнулись с трудностью покупки ключевых деталей для своих товаров. Это позволило производителю чипов TSMC занять лидирующую позицию на рынке.

Кроме того, регулирующие меры, принятые Пекином в отношении технологического сектора, наносят ущерб компаниям-конкурентам TSMC. Рыночная капитализация гигантов Tencent и Alibaba снизилась. Только во вторник, 17 августа, компании потеряли более 20 миллиардов долларов каждая, в то время как дефицит полупроводников поспособствовал росту акций компаний-производителей. Так, TSMC, основной поставщик Apple, обогнала Tencent в начале августа. Согласно данным Refinitiv Eikon, по состоянию на 18 августа, тайваньский производитель дефицитных чипов в настоящее время занимает первое место среди азиатских компаний с рыночной капитализацией 538 миллиардов долларов. Tencent сдвинулась на второе место с рыночной капитализацией 536 миллиардов долларов. До этого второе место с капитализаций 472 миллиарда долларов принадлежало Alibaba.

В ответ на дефицит TSMC планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для увеличения объемов производства. С начала 2021 года акции TSMC выросли более чем на шесть процентов. Во многом лидирующие позиции компании связаны с тем, что ее клиентами являются гиганты Apple, Qualcomm и Nvidia.