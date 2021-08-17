Китай взял пример с главной экономики Европы

Главный экономист по Китаю в DBS Крис Люнг рассказал о новых ориентирах для его экономики

Старший стратег брокерской компании Soochow Securities Co. Чен Ли заявил, что Китай ушел от американского к немецкому пути экономического развития. Теперь китайская экономика взяла пример с Берлина. Об этом сообщает Bloomberg.

Теория Чена Ли получила широкое распространение в китайских социальных сетях. Вслед за ним главный экономист по Китаю в DBS Group Holdings Ltd. Крис Люнг подтвердил, что ведущая экономика Европы стала образцом для Китая, поскольку в ней все еще есть крупные государственные банки и сильный производственный сектор, ориентированный на экспорт. Кроме того, там не было финансового кризиса со времен Второй мировой войны. «Отход Пекина от англосаксонской модели уже начался», — заявил Люнг. Тенденцию подтверждают некоторые схожести, которые были реализованы в Китае.

По заявлению главы Азиатско-Тихоокеанского департамента Konrad-Adenauer-Stiftung Петера Хефеле, Китай консультировался с немецкими экспертами при написании своих антимонопольных положений. «Они многое скопировали из немецкого законодательства», — сказал Хефеле.

Кроме того, программа Пекина Made in China 2025, направленная на увеличение производства в технологических секторах, перекликается с планом так называемой Четвертой промышленной революции Германии (Industry 4.0). В пятилетнем экономическом плане Пекина, опубликованном в марте, сказано, что доля производства будет поддерживаться на уровне 25 процентов. Это перекликается с немецкой моделью, где, по данным Всемирного банка, на производство приходится около 18 процентов внутреннего валового продукта (ВВП).

В проекте закона о профессиональном образовании 2021 года Пекин обещал «слияние промышленности и образования», по аналогии с немецкой системой, где частные компании предоставляют возможности для оплачиваемой стажировки. «Единственная страна, где я видел, что это имитировали в более широком масштабе — это Китай», — сказал председатель немецкой консалтинговой компании Simon-Kucher & Partners Герман Саймон.

В отличие от немецкой модели, которая делает акцент на производство, американская ставит в приоритет сферу услуг, на долю которой приходится 78 процентов от ВВП страны. Если в Германии на производство приходится 18 процентов от ВВП, то в США этот показатель составляет всего 11 процентов. Основу экономики Германии составляют производители среднего размера. Пекин также принял курс на поддержку малых и средних компаний. В США наблюдается, скорее, другая тенденция, подтверждающаяся наличием крупных корпораций на американском рынке.

Тем не менее Китай хочет избежать некоторых особенностей немецкой экономики. Он будет поддерживать государственные инвестиции на более высоком уровне, чем Германия, и полагаться на внутренний спрос, а не на экспорт. Аналитик по экономике Китая из берлинского аналитического центра MERICS Якоб Гюнтер считает, что Китай хочет учиться у Германии, но это может быть реализовано в регионах, где преобладает частный сектор. В других частях страны Пекин стремится иметь «горстку крупных игроков», потому что ими легче руководить.