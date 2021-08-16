Экономика
 
Последние новости
Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане
В Минске заявили о желании полного восстановлении авиасообщения с Россией
Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось
55-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в купальнике во время отдыха
В Госдепе допустили взаимодействие с талибами
Еще одна страна исключит Россию из списка экстремально опасных по COVID-19
Описаны действия поддержавшего заговор ГКЧП в 1991 году Жириновского
Меломан рассказал о популярной музыке в России 70-х 
США взяли на себя воздушное пространство и безопасность аэропорта в Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Восстановление Китая затормозилось

Коронавирус и изменение климата затормозили темпы восстановления экономики Китая
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Aly Song / Reuters

Из-за наводнений, вызванных изменением климата, и новой вспышки коронавируса в Китае восстановление экономики затормозилось и идет медленнее, чем ожидалось. Прогноз роста ВВП на 6,8 процента в третьем квартале может не сбыться, считает Bloomberg.

Затормозился рост производства и розничных продаж. По данным Национального бюро статистики (НБС), которые приводит Reuters, в июле производство выросло на 6,4 процента в годовом исчислении, розничные продажи — на 8,5 процента, что не оправдало ожидания аналитиков.

Китай борется с сильнейшей вспышкой коронавируса со времен первых случаев заболевания в 2020 году. Возобновление мер по борьбе с коронавирусом ограничивает рост потребления и замедляет экспорт. Также из-за наводнений и экологических амбиций китайская промышленность столкнулась с серьезными потрясениями.

Промышленное производство во второй по величине экономике мира увеличилось на 6,4 процента в годовом исчислении в июле, согласно данным НБС. Аналитики ожидали, что объем производства вырастет на 7,8 процента после роста на 8,3 процента в июне. Розничные продажи выросли в июле на 8,5 процента, что намного ниже прогнозов роста на 11,5 процента.

Из-за ухудшения спроса в конце июля и растущих опасений относительно занятости ожидается, что снижение темпов роста Китая будет сильнее по сравнению с началом 2021 года. Прогноз роста ВВП на 6,8 процента в третьем квартале, по данным Bloomberg, может не сбыться.

Инвестиции в недвижимость, являющиеся важнейшим фактором восстановления Китая, выросли всего на 12,7 процента в январе-июле по сравнению с ростом на 15 процентов в первой половине 2021 года.

Восстановление в Китае идет неравномерно из-за вспышек коронавируса и наводнений. Экономика Китая вернулась к допандемийным темпам роста. Однако он замедляется, поскольку предприятия сталкиваются с высокими затратами и нарушениями цепочек поставок. Вспышка в порту Нинбо-Чжоушань остановила все входящие и исходящие контейнерные перевозки на одном терминале, ограничив примерно 25 процентов пропускной способности второго по величине порта Китая на неопределенное время. Эти перебои могут в течение нескольких недель подорвать не только экспорт и экономику Китая, но и оказать эффект домино на импорт в других странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России
Вспышку пандемии в Китае назвали опасной для мировой торговли
Китай оказался угрозой мировой экологии
Другие материалы рубрики
Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
09:0016 августа

Банк Хоум Кредит начислит кэшбэк вакцинированным от Covid-19 клиентам

18:4013 августа

Хакера наградят за крупнейшую кражу криптовалюты

18:0513 августа

Пытавшийся помешать рейдам ФАС «Магнит» рассказал о ходе проверки

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
17:5813 августа

Лукашенко приготовился получить миллиард долларов вопреки протестам США и ЕС

17:4313 августа

Белоруссия захотела покрыть потери от санкций за счет России

19:5913 августа

Максим Решетников назвал МСП двигателем внутреннего спроса и развития экспорта

Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
17:1013 августа

Российский бизнес попросил власти не трогать цены на алкоголь

16:5313 августа

Зеленое будущее одного из главных загрязнителей планеты оказалось под угрозой

16:2513 августа

Российский газ заполонил Китай

Россия
Политолог оценил возможности «Единой России» после жеребьевки мест в бюллетене
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
«Из гранатомета в окно стрелял Басаев»
В 1995 году террористы атаковали Буденновск. Штурм больницы — глазами заложника
Все материалы
Мир
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Российской оборонке стало не хватать денег
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«МегаФон» разработал тариф для бесплатного общения с семьей
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Россияне начали массово изымать деньги из банков
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз
«Девушку посылали на верную гибель»
Как советская разведчица готовила ликвидацию Гитлера и стала прообразом радистки Кэт
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Toyota и Lego сделали из детского конструктора Supra в масштабе 1:1
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы