Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о том, что из-за введения экспортных пошлин отечественные металлургические компании уже потеряли 50 миллиардов долларов, которые могли бы пойти на инвестиции. Такую оценку он дал в своем Telegram-канале.

Предприниматель сослался на статью Bloomberg, в которой говорилось, что Китай после 40 лет роста с помощью рыночной экономики начинает менять политику.

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По словам Дерипаски, после ужесточения регулирования китайские компании потеряли 1,5 триллиона долларов. Он предупредил, что Россия рискует повторить эту ошибку.

Пошлины на экспорт металлов начали действовать с 1 августа. Предположительно, они продлятся до конца года. Поводом для них стало стремление сдержать внутрироссийские цены для государственных инфраструктурных проектов, которые значительно подорожали по сравнению с планами.

В «Русале» оценивают собственные потери в сотни миллионов долларов. Также представитель компании указал, что производство некоторых видов продукции станет убыточным.

Уже после того как решение о пошлинах было принято, власти задумались о других мерах, которые позволят изъять средства из отрасли. Речь, в частности, может идти об изменении налога на добычу полезных ископаемых.