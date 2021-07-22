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У российских металлургов возникли новые проблемы из-за роста пошлин

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Русал» приостановил процесс разделения активов из-за новых пошлин на экспорт металлов и металлопродукции. Об этом со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщает ТАСС.

Проект предполагал крупномасштабную экологическую модернизацию заводов, активы с высоким углеродным следом должны были войти в отдельную компанию. Таким образом «Русал» мог бы заняться продвижением низкоуглеродного алюминия на мировом рынке, что позволило бы ему увеличить долю экспорта и доходы.

Однако теперь «Русалу» надо проводить дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний. Как указал источник, ситуация на рынке изменилась, а финансовая нагрузка на экспортеров выросла, что может привести к пересмотру планов.

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Ранее в «Русале» сообщили, что пошлины негативно скажутся на инвестиционных планах компании. Например, придется пересмотреть сроки запуска Тайшетского завода и законсервировать ряд убыточных производств. Убытки в компании оценивают в сотни миллионов долларов.

Необходимость экспортных пошлин в правительстве объяснили сверхдоходами металлургов, ростом внутренних цен на металлопродукцию и, как следствие, удорожанием госпроектов. Новые тарифы будут действовать с 1 августа по 31 декабря. О возможности их продления после этого срока на сообщалось.

Однако уже в следующем году налоговая нагрузка на металлургов может возрасти по другому направлению. В правительстве обсуждают повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов, который уже вырос в 2019-м.

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