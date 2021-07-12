Российские власти задумались о новых мерах по изъятию доходов металлургов

Российские власти задумались о введении новых мер, чтобы изъять часть доходов у металлургов. Как сообщает Bloomberg, обсуждается вопрос о введения более долгосрочных мер по изъятию сверхприбылей после того, как перестанут действовать временные экспортные пошлины.

Знакомые с ситуацией источники рассказали агентству, что речь, в частности, может идти об изменении налога на добычу полезных ископаемых. Если ставки привяжут к ценам на сырье, то сборы будут увеличиваться параллельно с ростом рынка. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято после осенних выборов в Госдуму, указывает Bloomberg.

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В конце июня правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов. Они будут действовать с 1 августа до 31 декабря нынешнего года и должны состоять из двух частей: базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который будет рассчитываться в долларах за тонну. Для меди он составит 1226 долларов за тонну, для никеля — 2321 доллар за тонну, и для алюминия — 254 доллара за тонну. Тогда власти говорили, что этот шаг будет временным, и в перспективе будут разработаны более устойчивые механизмы.

После этого в ассоциации компаний «Русская сталь» объявили, что в случае введения экспортных пошлин на металлы с 1 августа прибыль компаний снизится на десятки миллиардов рублей, а отчисления в бюджет заметно сократятся. Кроме того, металлурги, которых обвиняли в нахлобучивании государства, также пригрозили, что развитие ситуации может в итоге «усилить социальную напряженность в регионах присутствия».