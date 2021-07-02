«Нахлобучившие» государство металлурги ответили на введение пошлин угрозами

В случае введения экспортных пошлин на металлы с 1 августа прибыль компаний снизится на десятки миллиардов рублей, а отчисления в бюджет заметно сократятся, заявили в ассоциации компаний «Русская сталь». Металлурги, которых ранее в правительстве обвинили в «нахлобучивании» государства, также пригрозили, что развитие ситуации может в итоге «усилить социальную напряженность в регионах присутствия».

В ассоциации представили оценки в соответствии с двумя сценариями — при сохранении нынешней конъюнктуры рынка и при снижении цен. В первом случае, по подсчетам организации, экспорт сократится на миллион тонн, или около 40 миллиардов рублей, а прибыль — на 150 миллиардов. Общие отчисления в бюджет государства упадут на 30 миллиардов рублей, утверждают в ассоциации.

Во втором варианте снижение экспортных поставок должно достичь 2,5 миллиона тонн, или около 75 миллиардов рублей. Прибыль в таком случае упадет на 180 миллиардов, а бюджет недосчитается примерно 51 миллиарда, подчеркнули в «Русской стали».

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Там также заявили, что введение пошлин снизит инвестиционную привлекательность сектора, ограничит возможный рост налоговой базы и помешает созданию рабочих мест, различным социальным программам и модернизации предприятий. Ассоциация «Русская сталь» считает, что решение о пошлинах необходимо доработать и уточнить вместе с представителями отрасли, «в целях снижения негативного влияния на развитие отечественной черной металлургии».

25 июня правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов. Они будут действовать с 1 августа до 31 декабря нынешнего года и должны состоять из двух частей: базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который будет рассчитываться в долларах за тонну. Для меди он составит 1226 долларов за тонну, для никеля 2321 доллар за тонну и для алюминия — 254 доллара за тонну. На фоне перспективы введения меры акции металлургических компаний упали в цене.

Пошлины были введены после того, как в мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись ситуацией на рынке. По его мнению, эту сумму необходимо взыскать в пользу бюджета.