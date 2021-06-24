Акции российских металлургов рухнули после решения правительства

После решения российского правительства ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы акции компаний отрасли рухнули, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги «Русала» по состоянию на 15:40 слабеют на 6,8 процента, «Норникеля» — 5,09 процента, НЛМК — 4,18 процента, «Северстали» — 3,76 процента, «Мечела» — 4,19 процента, ММК — 3,93 процента, En+ Group — 4,61 процента. На этом фоне индекс Мосбиржи потерял 0,85 процента, а индекс РТС — 0,4 процента.

Из-за такой динамики трое богатейших россиян потеряли более двух миллиардов долларов. Речь идет о владельце «Северстали» Алексее Мордашове, владельце «Норникеля» Владимире Потанине и владельце НЛМК Владимире Лисине.

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Действие пошлин продлится с 1 августа по 31 декабря. Для меди ставка составит 1126 долларов за тонну, на никель — 2321 доллар за тонну, для алюминия — 254 доллара, для проката — 133 доллара, а для ферросплавов — 150 долларов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предположил, что за пять месяцев сборы от пошлин составят 113-114 миллиардов рублей для черных металлов и 50 миллиардов для цветных.

В правительстве полагают, что металлурги, воспользовавшись мировой конъюнктурой, недоплатили в бюджет порядка 100 миллиардов рублей. В мае Белоусов, рассуждая о таких потерях, употребил слово «нахлобучили» и заявил, что тем или иным образом компании принудят вернуть деньги. Лисин, комментируя это заявление, намекнул, что никто не приносит экономике больше потерь, чем специалисты по госплану.

Однако после введения пошлин Белоусов отметил, что речь идет не о наказании участников отрасли, а о защите внутреннего рынка. Речь о том, что из-за роста цен на металлы резко выросли в цене государственные стройки, переставшие укладываться в бюджет.