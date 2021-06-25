Власти приструнили металлургов после «нахлобучивания»

Российские власти приструнили отечественных металлургов, которых первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинял в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей. В отношении их продукции ввели экспортные пошлины, сообщается на сайте правительства.

Пошлины будут действовать с 1 августа до 31 декабря нынешнего года. Они будут состоять из двух частей: базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который будет рассчитываться в долларах за тонну.

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Размер такого компонента составит 1226 долларов за тонну для меди, 2321 доллар за тонну для никеля и 254 доллара — для алюминия. Также пошлины предусмотрены для рудного концентрата (со специфическим компонентом на уровне 54 долларов за тонну), плоского горячекатаного проката и арматуры (115 долларов), холоднокатаного проката и проволоки (133 доллара), нержавеющей стали и феррасплавов (150 долларов).

Планируется, что установление пошлин позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке. Всего власти ожидают пополнение бюджета в размере 160 миллиардов рублей за пять месяцев. При этом подчеркивается, что экспортные пошлины не стоит рассматривать как способ сбора налогов с металлургических компаний.

В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей за счет удачной конъюнктуры мирового рынка и что эту сумму необходимо взыскать в пользу бюджета.