«Русал» оценил убытки от введения пошлин на экспорт металлов

Компания «Русал» оценила убытки от введения пошлин на экспорт металлов, передает ТАСС. Заместитель генерального директора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин сказал, что речь может идти о потере сотен миллионов долларов.

«Производство некоторых видов продукции просто станет убыточным. По нашей оценке, это сотни тысяч тонн. Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями», — сказал он.

В конце июня правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов. Они будут действовать с 1 августа до 31 декабря нынешнего года и должны состоять из двух частей: базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который будет рассчитываться в долларах за тонну. Для меди он составит 1226 долларов за тонну, для никеля — 2321 доллар за тонну, и для алюминия — 254 доллара за тонну.

Позднее стало известно, что власти задумались о введении новых мер, чтобы изъять часть доходов у металлургов. Речь, в частности, может идти об изменении налога на добычу полезных ископаемых. Если ставки привяжут к ценам на сырье, то сборы будут увеличиваться параллельно с ростом рынка. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято после осенних выборов в Госдуму.