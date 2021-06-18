Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт

Российский миллиардер Олег Дерипаска предсказал, что роль доллара в мировой экономике продолжит снижаться, а США в конечном счете ожидает дефолт. В подтверждение своих слов он сослался на статью Financial Times в своем Telegram-канале.

«Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту», — написал он. Бизнесмен признал, что доллар остается главной резервной валютой мира, но напомнил, что популярность его падает.

Отсылка к санкциям связана с тем, что сам Дерипаска в начале недели не сумел оспорить ограничительные меры в отношении себя. Суд в США последовательно отверг все аргументы миллиардера и закрыл дело. Таким образом, все санкции остались в силе.

Бизнесмен назвал решение «предсказуемо абсурдным» и заявил, что продолжит защищать себя. Нынешний вердикт может быть обжалован в вышестоящем суде, по всей видимости, адвокаты подготовят обращение в следующую инстанцию.

Санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов введены в апреле 2018 года. В январе 2019-го миллиардер договорился с американским Минфином о том, что давление на En+, «Русал» и «Евросибэнерго» прекратится. Однако остальные активы и сам российский предприниматель по-прежнему находятся в санкционных списках. В суд на американское ведомство Дерипаска подал в марте 2019 года. Он утверждает, что потерял из-за несправедливых мер более семи миллиардов долларов.

Также накануне, 17 июня, Дерипаска призвал российский Центробанк активнее смотреть в стороны цифровых валют в качестве платежного средства. Он привел в пример Сальвадор, который официально признал биткоин, и подчеркнул, что в нынешнем мире важность альтернативных инструментов для расчетов чрезвычайно очевидна из-за опасности санкций.