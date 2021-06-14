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Дерипаска отреагировал на отказ суда в отмене санкций США

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что продолжит себя защищать после отказа суда отменить введенные против него американские санкции. О реакции бизнесмена на решение суда сообщает РИА Новости.

Дерипаска назвал решение суда «предсказуемо абсурдным».

Ранее стало известно, что суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции. Судья последовательно отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским, и закрыл дело. При этом решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями.

Дерипаска подал в суд на Минфин США в марте 2019 года. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей и нарушении ими основных принципов законодательства США, в частности, презумпции невиновности. По оценке предпринимателя, из-за ограничений он потерял более семи миллиардов долларов. Он заявлял, что введенные в отношении него американские санкции основаны на лжи. По его словам, для введения рестрикций не было представлено «никаких фактов, никаких оснований».

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