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18:28, 20 июля 2026Ценности

Раскрыт секрет откровенного наряда Мадонны с выступления на чемпионате мира по футболу

Vogue: Образ Мадонны с выступления на ЧМ по футболу вдохновлен ее фото из 1990-х
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Tom Weller / picture alliance via Getty Images

Редакторы Vogue раскрыли секрет откровенного образа американской певицы Мадонны с выступления на финале чемпионата мира (ЧМ) по футболу в США. Подробности опубликованы на сайте издания.

67-летняя исполнительница вышла на поле стадиона «Метлайф» в сопровождении легендарных футболистов сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо. Знаменитость выступила перед болельщиками в костюме люксового бренда Saint Laurent, покрытом кристаллами Swarovski.

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Отмечается, что при создании образа Энтони Ваккарелло вдохновлялся снимками самой Мадонны, которые папарацци делали после ее тренировок в 1990-х годах и начале нулевых.

Перерыв в финале ЧМ-2026 продлился 28 минут. За это время перед публикой выступили Джастин Бибер, BTS, Мадонна и Шакира.

Победителем мундиаля стала команда Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0.

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