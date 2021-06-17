Дерипаска призвал Россию взять пример с нищей страны

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк активнее смотреть в сторону цифровых валют в качестве платежного средства. В своем Telegram-канале он обратил внимание, что кто-то уже признает биткоин на государственном уровне.

«Даже нищий Сальвадор, известный тем, что находится рядом с часто упоминаемым в бытовой жизни Гондурасом, осознал необходимость в цифровых валютах»,— напомнил он, имея в виду, что страна признала биткоин как платежное средство.

По словам бизнесмена, нежелание регулятора идти нога в ногу с развитием финансовых технологий сродни суеверию, а пресс-релизы о «развитии цифрового рубля» больше похожи на отписки.

Дерипаска подчеркнул, что ЦБ не может дать ответа, когда страна «получит реальный фининструмент, обеспечивающий независимость во внешнеторговых расчетах», а вместо этого «предпочитает закручивать гайки и обсуждать допуск подростков к торговле на бирже».

Сальвадор признал крупнейшую криптовалюту мира официальным платежным средством на прошлой неделе. Решение конгресса страны позволяет устанавливать в биткоинах цены и платить налоги, а также свободно, без налога на прирост капитала, проводить валютные обмены.

Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Дерипаска регулярно критикует политику Центробанка России как за слишком высокий уровень ключевой ставки, так и за слишком медленное развитие альтернативных платежей. Одной из причин такой позиции являются санкции США в отношении миллиардера, оспорить которые ему не удается.