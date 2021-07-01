Мир пришел на помощь обвиненным в «нахлобучивании» российским металлургам

Мировые цены на алюминий пришли на помощь российским металлургам, обвиненным первым вице-премьером Андреем Белоусовым в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Мировые цены на металл в последнюю неделю июня выросли на основных биржах Европы, США и Японии. Сильнее всего подорожал алюминий — на Лондонской бирже цветных металлов (LME) котировки фьючерсных контрактов с поставкой через три месяца выросли на 4,5 процента, до 2533 долларов за тонну.

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При этом спотовые цены (с условием поставки в течение двух торговых дней) превышают стоимость фьючерсов. Размер премии в Европе составляет 220 долларов за тонну. Одной из причин такого положения дел стало ограниченное предложение, которое в свою очередь вызвано высокими ставками фрахта судов при перевозках в европейские страны. Из-за этого продавцы предпочитают поставки на другие рынки, а цены при сохраняющемся уровне спроса растут. Ситуация, при которой цены на спотовом рынке превышают котировки на срочном (фьючерсы, форварды и опционы), называется бэквордацией и обычно нехарактерна для нормального состояния рынков.

Большая часть поставок российских компаний приходится за рубеж. Так, 42 процента сбыта «Русала» приходится на Европу, 26 процентов — на Азию, восемь процентов — на Америку и 24 процента — на Россию и СНГ. С 1 августа в России начнут действовать экспортные пошлины на никель, алюминий, сталь и некоторые другие металлы.

Таким образом власти рассчитывают остановить рост цен на внутреннем рынке за счет увеличения предложения на нем. Однако подорожание алюминия за рубежом способно компенсировать растущие доходы экспортеров и стимулировать их продолжить поставки за границу.

Введение пошлин последовало за заявлениями первого вице-премьера Андрея Белоусова, обвинившего российских металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей за счет удачной конъюнктуры на мировых рынках.