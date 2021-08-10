Вспышку пандемии в Китае назвали опасной для мировой торговли

Китай из-за роста числа заболевших штаммом «дельта» ужесточил меры борьбы с пандемией. В интервью CNBC глава инвестиционной компании Independent Strategy Дэвид Рош назвал шаг китайских властей опасным не только для экономического роста страны, но и для мировой торговли.

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о новых 134 случаях COVID-19 на материковой части Китая — больше заболевших в день не было с января 2021 года. Китайские государственные СМИ связывают вспышку пандемии с распространением более заразного «дельта»-варианта вируса. Чтобы сдержать распространение инфекции, правительство организовало массовое тестирование и ограничило передвижение в крупных городах, включая Пекин.

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«Для восстановления экономики на данный момент полезнее было бы снять коронавирусные ограничения. В Китае, по понятным причинам, пока это сделать не получится. Поэтому отрасли должны смириться с тем, что экономические издержки возникнут не только у китайцев, но и во всем мире», — считает Дэвид Рош.

Некоторых экономистов беспокоят агрессивные методы Китая в борьбе с пандемией, хотя именно такой подход помог стране быстро блокировать предыдущие вспышки заболеваемости. Однако «дельта»-вариант сдержать будет труднее, и это отразится на восстановлении экономики Китая.

Аналитики из австралийского банка ANZ предположили, что, если китайские рынки не возобновят работу в полном объеме к середине августа или началу сентября, стране придется пересмотреть прогноз ВВП на 2021 год. Дэвид Рош же ожидает, что годовой прирост Китая в третьем квартале замедлится до 2-3 процентов по сравнению с 7,9 процента весной этого года.

Помимо этого, ограничения в Китае нарушат глобальные цепочки поставок. По мнению Роша, это может сильно ударить по мировой экономике — стоимость некоторых товаров подскочит и повысит инфляционные ожидания.

Кроме того, аналитик предупредил Китай о проблемах на фондовом рынке из-за давления государства на крупные компании — инвесторы не горят желанием вкладываться в технологические фирмы и образовательные проекты.

Дэвид Рош считает, что, несмотря на экономический спад, Китай одним из первых победит COVID-19 и выйдет на траекторию долгосрочного роста — пусть и не такого резкого, как мир привык от него ожидать.