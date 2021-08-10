Названы причины атаки Китая на своих гигантов

Усиление давления Китая на своих IT-гигантов происходит именно сейчас по нескольким причинам, пишет Bloomberg.

Один из главных поводов для «закручивания гаек» — стремление Китая опираться на собственные силы на фоне идеологических и экономических разногласий с США. «[Председатель КНР] Си Цзиньпин считает, что Запад опускается, а Восток поднимается», — считает бывший профессор Шанхайского университета политологии и права Чэнь Даоинь.

В 2017 году США втянули Китай в торговые войны. Когда через несколько лет в январе 2020 года стороны пришли к соглашению, случилась пандемия, ставшая сильным ударом для мировой экономики. Новый президент США Джо Байден во многом продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Китая. В начале июня он запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний, а спустя полтора месяца включил в санкционный список семь должностных лиц Китая. Пекин ответил зеркальными ограничениями против американских чиновников и призвал новую администрацию не повторять ошибок Трампа.

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Еще одной существенной причиной атаки Китая на свои компании эксперты считают желание Си Цзиньпина укрепить позиции в глазах простых людей перед избранием председателем КНР на новый пятилетний срок в 2023 году. «Борьбой с коррупцией и корыстными интересами богачей он обосновывает свое нынешнее и будущее пребывание у власти», — полагает профессор китайской политики в Оксфордском университете Рана Миттер. Кроме того, в партии считают, что ослабление крупных компаний положительно скажется на стартапах и небольших компаниях.

В прошлом году премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что почти половина жителей страны (около 600 миллионов человек) живет на тысячу юаней (150 долларов) в месяц. При этом в 2021 году Китай стал первым государством в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек. Широкие массы одобряют нынешние репрессивные шаги властей против крупных частных компаний. Несмотря на то, что главу государства избирает Всекитайское собрание народных представителей, руководство партии регулярно изучает общественное мнение.

В ноябре прошлого года регулирующие органы Китая в последний момент отменили первичное публичное размещение акций (IPO) принадлежащей Alibaba финтех-компании Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. Это произошло после того, как основатель Alibaba Джек Ма приписал китайским госбанкам «менталитет ломбарда» и раскритиковал их за сопротивление инновациям.

В этом году компаниям с пользовательской базой данных в миллион человек и более запретили выходить на иностранные биржи без одобрения Администрации киберпространства Китая. Пытаясь определить следующую цель атаки властей, инвесторы принялись изучать ранние выступления председателя партии Си Цзиньпина.