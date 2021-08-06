Китай указал на жалкое поведение США

Принятый в США меморандум, касающийся выходцев из Гонконга, грубо нарушает нормы международного права. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая, передает ТАСС.

В ведомстве обвинили Вашингтон в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела Гонконга. «Жалкое поведение США — это вовсе не забота о Гонконге и его народе, а грубое вмешательство в его дела и поддержка небольшой горстки сил антикитайского хаоса», — указали в заявлении.

Комиссариат китайского МИД подчеркнул, что Пекин готов непоколебимо противостоять неправомерным действиям иностранных государств в отношении Гонконга. Согласно заявлению, китайское правительство намерено защищать суверенитет страны, интересы безопасности и развития.

5 августа американский президент Джо Байден подписал меморандум, который позволяет некоторым выходцам из Гонконга, лишенным гарантированных свобод на родине, продлить свое пребывание на территории США. Отмечается, что у Вашингтона были «веские внешнеполитические причины» для принятия таких мер. В меморандуме американский лидер в очередной раз раскритиковал принятый в Китае закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Его приняли летом 2020-го в ответ на протесты против принятого ранее акта об экстрадиции преступников на материковую часть страны, прошедшие в Гонконге в 2019 году.

30 июля сообщалось, что Высший суд Гонконга назначил первое наказание за нарушение закона о национальной безопасности. 24-летнему бывшему официанту Тонгу Ин-Киту дали девять лет тюремного заключения за терроризм и призывы к сепаратизму. В качестве максимального наказания закон предусматривает пожизненное заключение.