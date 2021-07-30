В Гонконге впервые нарушителю закона о нацбезопасности дали девять лет тюрьмы

Высший суд Гонконга назначил первое наказание за нарушение закона о национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

24-летнему бывшему официанту Тонгу Ин-Киту дали девять лет тюремного заключения за терроризм и призывы к сепаратизму. Ин-Кит не признал свою вину. Адвокат гонконгца заявил, что защита будет обжаловать как обвинение, так и сам приговор.

В Reuters уточняют, что Ин-Киту отказали в освобождении под залог и в суде присяжных. Последнее решение было мотивировано опасением за личную безопасность заседателей. В Азиатско-Тихоокеанском отделении Amnesty International раскритиковали решение суда, назвав закон о национальной безопасности «инструментом для террора».

27 июля Ин-Кита признали виновным в терроризме за то, что он въехал на мотоцикле в полицейский патруль во время массовых протестов в 2020 году. Митингующие требовали отменить новый закон о национальной безопасности. Также ему вменили подстрекательство к сепаратизму за флаг с надписью «Освободите Гонконг, революция нашего времени», который он держал в руках во время инцидента. По этим двум обвинениям молодому человеку грозило пожизненное заключение.

Закон о национальной безопасности стал ответом властей Китая на протесты против принятого ранее акта об экстрадиции преступников на материковую часть страны, прошедшие в Гонконге в 2019 году. В 2020 году во время обсуждения нового закона гонконгцы вышли на новые массовые акции протеста. Их поддержали страны Запада, заявив, что Китай нарушает автономию Гонконга и права человека.

