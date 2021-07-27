В Гонконге вынесли первый приговор по новому закону о нацбезопасности

Высший суд Гонконга вынес первый приговор за нарушение закона о национальной безопасности. Об этом сообщает RTHK.

Осужденным стал 24-летний Тонг Ин-Кит, бывший работник ресторана, которого признали виновным в терроризме и подстрекательстве к сепаратизму. За указанные преступления ему может грозить пожизненное заключение. Наказание молодому человеку будет назначено после слушаний 29 июля.

Ин-Кит был задержан 1 июля 2020 года, в день принятия закона о нацбезопасности, во время протестов против этого акта. Он был признан виновным в терроризме за то, что врезался на мотоцикле в группу полицейских. При этом в руках гонконгец держал флаг с надписью «Освободите Гонконг, революция нашего времени». За это ему вменили подстрекательство к сепаратизму. Суд над Ин-Китом идет уже 15 дней. Еще до вынесения окончательного вердикта он подал ходатайство о смягчении наказания.

«Это вопиющий и серьезный вызов, брошенный полицейским силам (...). Обществу, безусловно, нанесен серьезный ущерб», — прокомментировали дело судьи. Журналисты отмечают, что, заслушивая обвинения, Ин-Кит сохранял спокойствие, несмотря на угрозу пожизненного срока.

В 2020 году в ответ на массовые протесты против закона об экстрадиции гонконгцев на территорию Китая в Гонконге приняли закон о нацбезопасности. Это стало причиной для новых волнений среди жителей специального административного района (САР). В свою очередь, западные страны обвинили Китай в нарушении прав человека и автономии Гонконга.

Гонконг вошел в состав Китая в 1997 году, после окончания срока аренды САР британскими властями. Согласно совместной декларации КНР и Великобритании, городу предоставлялась широкая автономия от китайского правительства на 50 лет.