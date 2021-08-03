В Гонконге журналиста арестовали за освистывание гимна

Гонконгская полиция арестовала 40-летнего мужчину за освистывание национального гимна во время прямой трансляции Олимпиады в торговом центре. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на правоохранительные органы Китая.

Инцидент произошел во время награждения китайского фехтовальщика Эдгара Чунг Ка-лона, получившего золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Арестованным оказался журналист новостного онлайн-портала Freeman Express. Его удерживали в отделении полиции в течение четырех часов без предъявления обвинения.

Старший руководитель регионального управления полиции Восточного Коулуна Эйлин Чунг Лай-йи заявила, что мужчину арестовали за оскорбление государственного гимна Китая. Это является правонарушением в соответствии с новым законом о национальной безопасности, принятым властями Китая после протестов в Гонконге. Закон предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за неуважительное отношение к гимну КНР — штраф до 50 тысяч гонконгских долларов (около 6,5 тысячи долларов) или тюремный срок до трех лет.

Ранее Верховный суд Гонконга назначил первое наказание за нарушение закона о национальной безопасности. 24-летнему бывшему официанту Тонгу Ин-Киту дали девять лет тюремного заключения за терроризм и призывы к сепаратизму. В Азиатско-Тихоокеанском отделении Amnesty International раскритиковали решение суда, назвав закон о национальной безопасности «инструментом для террора».

Закон о национальной безопасности стал ответом властей Китая на протесты против принятого ранее акта об экстрадиции преступников на материковую часть страны, прошедшие в Гонконге в 2019 году. В 2020 году во время обсуждения нового закона гонконгцы вышли на новые массовые акции протеста. Их поддержали страны Запада, заявив, что Китай нарушает автономию Гонконга и права человека.