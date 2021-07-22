Издателей детских сказок арестовали в Гонконге за подстрекательство к мятежу

Полиция Гонконга арестовала пятерых издателей детских сказок за подстрекательство к мятежу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гонконгский полицейский департамент.

Правоохранители сообщили, что издаваемая обвиняемыми книга про волков и овец «разжигала ненависть к правительству города среди молодежи». По сюжету волки хотят захватить овечью деревню, чтобы съесть ее жителей, а те дают им отпор своими рогами. «Информации для детей, содержащаяся в книгах, меняет их мнение и развивает моральные нормы, направленные против общества», — заявил журналистам старший суперинтендант полиции Стив Ли.

Задержанные принадлежали к Союзу логопедов. Все они — мужчины в возрасте от 25 до 28 лет. Имена обвиняемых неизвестны. Им вменяют сговор с целью публикации крамольных материалов, по которому может грозить до двух лет лишения свободы. При этом полиция сообщила, что действия сотрудников «основаны на доказательствах и не имеют ничего общего с политической позицией». В деле также фигурируют еще две сказки, которые, по словам правоохранителей, направлены против властей.

Преследование гонконгцев, критикующих Пекин, связано с принятием в 2020 году Закона о национальной безопасности. Этот акт стал реакцией китайских властей на протесты жителей города против закона об экстрадиции из Гонконга в материковый Китай. Закон о национальной безопасности вызвал новые протесты. Власти западных стран обвинили КНР в нарушении автономии Гонконга и прав человека.

Гонконг вошел в состав Китая после аренды Британией по соглашению 1997 года. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.