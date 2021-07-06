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Учителя и шестерых школьников задержали по подозрению в подготовке теракта

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Фото: Kin Cheung / AP

Полиция Гонконга задержала девять человек по подозрению в подготовке терактов по всему городу. Об этом сообщает Sky News.

Среди задержанных оказались учитель и шестеро учеников средней школы. По информации следствия, обвиняемые пытались изготовить в самодельной лаборатории пероксид ацетона — взрывоопасное химическое вещество. Они планировали использовать его для организации взрывов в залах судебных заседаний, на местных железных дорогах и мостах.

В полиции заявили, что школьники также намеревались разложить взрывчатку в мусорных баках, чтобы нанести максимальный ущерб жителям Гонконга. На данный момент все опасные вещества изъяли для дальнейшего анализа.

В Гонконге продолжаются задержания спустя несколько месяцев после волны протестов, которые начались в июне 2019 года из-за планов по принятию закона об экстрадиции. Позже протесты переросли в столкновения с полицией и сторонниками материкового Китая. В итоге закон отложили на неопределенный срок. Однако спустя год, в июне 2020-го, власти приняли закон о национальной безопасности. Он ограничил автономию региона и разрешил экстрадицию наиболее опасных, по мнению Пекина, преступников. Закон вызвал новую волну протестных настроений в обществе.

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