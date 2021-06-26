Раскрыты подробности дела об убийстве учителя чеченцем во Франции

Во Франции следствие предъявило обвинение женщине, которую подозревают в связи с террористами и чеченцем, обезглавившим учителя Самюэля Пати после демонстрации на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подробности дела в субботу, 26 июня, раскрыл BFMTV.

Всего в ходе расследования убийства учителя к ответственности хотят привлечь 15 человек, всех их подозревают в соучастии в совершении теракта, а также в участии в террористическом сообществе.

О том, что французская полиция задержала в городе Ним 33-летнюю женщину, которая подозревается в связях с убийцей Пати, 22 июня сообщала Midi Libre. Газета также написала, что та входила в окружение чеченца и контактировала с ним за несколько дней до нападения на учителя.

В октябре прошлого года преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.