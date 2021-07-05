ФСБ задержала готовивших серию терактов в России

ФСБ предотвратила серию терактов в России. Два взрыва планировались в Москве. Об этом в понедельник, 5 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

По данным ЦОС, теракты планировались летом 2021 года в Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Москве. Двое террористов задержаны, еще шестеро — ликвидированы. Теракты готовились членами законспирированных ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

По данным ФСБ, один из террористов был задержан 1 июля. Мужчина готовил подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан. В ходе обысков у него и его сообщника, оперативники обнаружили автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу.