ФСБ показала видео задержания главаря звена террористической организации

ФСБ показала видео задержания в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа и лежащий на земле мужчина. Его доставляют в автозаке в здание суда для избрания меры пресечения.

Ранее 1 июля сообщалось о поимке подозреваемого в сотрудничестве с террористами. Он занимался пропагандой идей радикалов и вербовал сторонников из числа мусульман. У мужчины изъяты в ходе обысков запрещенные материалы. В спецоперации по его задержанию участвовали также бойцы Росгвардии и МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда от 2003 года.