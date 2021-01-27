ФСБ показала видео задержания стремившихся к свержению власти террористов

ФСБ показала видео задержания участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Калужской области. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видно, что задержания прошли по нескольким адресам. ФСБ изъяла у террористов диски, флешки, сим-карты и литературу.
По данным спецслужбы, террористы занимались антиконституционной деятельностью, призывая к насильственному свержению действующей власти и созданию «всемирного халифата». Свои идеи они распространяли среди жителей региона, одновременно осуществляя вербовку в свои ряды местных мусульман.