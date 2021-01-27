ФСБ задержала стремившихся к свержению власти террористов

В Калужской области ФСБ задержала участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, террористы занимались антиконституционной деятельностью, призывая к насильственному свержению действующей власти и созданию «всемирного халифата». Свои идеи они распространяли среди жителей региона, одновременно осуществляя вербовку в свои ряды местных мусульман.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда от 2003 года, однако многие правозащитные организации, в том числе «Мемориал», отмечают, что это «ненасильственная международная исламская организация», которая не совершила ни одного теракта.

Ранее сообщалось, что 12 января на Крымском мосту задержали более 100 крымских татар, ехавших в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам дела организации «Хизб ут-Тахрир». На посту ДПС их продержали всю ночь и отпустили ближе к утру, когда успеть к заседанию суда стало невозможно. Проехать в Ростов-на-Дону им запретили — только разворачиваться обратно в Крым.

Ранее 12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор группе мусульман, крымским татарам — фигурантам очередного дела «Хизб ут-Тахрир». Всем трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Энвера Омерова приговорили к 18 годам, Айдера Джеппарова — к 17 годам, Ризу Омерова — к 13 годам заключения.