На Крымском мосту задержали более 100 крымских татар

Сотрудники ДПС с вечера 11 января задержали на Крымском мосту более 100 крымских татар, ехавших в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам дела организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Об этом сообщает общественное движение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Представители ГИБДД на месте объяснили свои действия «проверкой наличия нарушения правил дорожного движения». Всего остановлено 25 машин, в которых ехали около 120 крымских татар. Как рассказали правозащитники, на посту ДПС их продержали всю ночь и отпустили ближе к утру, когда успеть к заседанию суда стало невозможно. Проехать в Ростов-на-Дону им запретили — только разворачиваться обратно в Крым.

Некоторым пришлось вызвать скорую помощь из-за ухудшения состояния здоровья. В крымской полиции и ФСБ отказались комментировать задержания крымских татар. Как пишет Znak, это уже второй подобный инцидент за последние полгода.

Ранее 12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор группе мусульман, крымским татарам — фигурантам очередного дела «Хизб ут-Тахрир». Всем трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Энвера Омерова приговорили к 18 годам, Айдера Джеппарова к 17 годам, Ризу Омерова к 13 годам заключения.

Энвера Омерова признали виновным в организации деятельности террористической организации, Ризу Омерова и Джеппарова — в участии в деятельности террористической организации. Также всех троих признали виновными в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору, пишет «Крым.Реалии».

«Хизб ут-Тахрир» создана в 50-х годах прошлого века для борьбы за всемирный халифат, запрещена в России, в странах Средней Азии, Турции, Египте, Китае, Пакистане, Германии и в некоторых других государствах.